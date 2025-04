Ilrestodelcarlino.it - Palafiera aperto per la ‘Fossa’. Fortitudo, 450 biglietti per i tifosi. Controlli e biglietti nominali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dellaBologna torneranno al. Saranno infatti 450 iche i sostenitori bolognesi potranno acquistare, previa presentazione di un documento, solo presso la sede della società emiliana. Il biglietto (per tutti i presenti, quel giorno) sarà nominale. Ieri sera laha comunicato che isono affidati ai club organizzati. Ad ogni modo, i bolognesi potranno entrare solo nel settore ospiti dell’impianto forlivese in vista della gara in programma fra otto giorni, domenica 13 aprile alle 20. La mattina del giorno della gara, la società bolognese, dovrà comunicare alla Questura di Forlì l’elenco di tutti gli acquirenti dei: previstipoi all’arrivo in via Punta di Ferro, sia delle forze dell’ordine che da volontari della medesima società biancoblù.