Gasperini alla Juventus il presidente rompe il silenzio | c’è l’annuncio

Il tecnico ha detto che non rinnoverà il contratto con l’Atalanta in scadenza nel 2026. Il suo sogno è quello di tornare in bianconeroIl dopo Tudor sarà? Partiamo da un fatto: l’addio del croato dopo la fine del campionato, e del Mondiale per Club, non è affatto scontato.È vero che il suo contratto è di appena 3 mesi e che la Juve ha una clausola per risolverlo entro luglio qualora scattasse l’opzione, ma se l’allenatore di Spalato riuscisse a qualificarsi in Champions senza grossi affanni, ecco che dai piani alti potrebbe arrivare l’indicazione se non l’ordine di proseguire con lui anche l’anno prossimo.Contro TudorInsommae gli altri, da Pioli fino ad Antonio Conte, nome che potrebbe prendere il sopravvento in caso di promozione di Giorgio Chiellini, devono fare il tifo affinché Vlahovic e compagni non arrivino tra i primi quattro.