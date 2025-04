Manifestazione del M5s contro il riarmo a Roma il 5 aprile | orari percorso del corteo e strade chiuse

Roma per sabato, 5 aprile 2025 la Manifestazione contro il riarmo organizzata dal Movimento 5 stelle. Il corteo partirà alle ore 13 da piazza Vittorio Emanuele II fino a via dei Fori Imperiali. Come cambia la viabilità fra strade chiuse, divieti di sosta e limitazione dei bus. Leggi su Fanpage.it Prevista aper sabato, 52025 lailorganizzata dal Movimento 5 stelle. Ilpartirà alle ore 13 da piazza Vittorio Emanuele II fino a via dei Fori Imperiali. Come cambia la viabilità fra, divieti di sosta e limitazione dei bus.

