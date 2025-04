Laspunta.it - Bagno di folla per la Fiera Agricola del Basso Lazio

Leggi su Laspunta.it

Con una grande partecipazione di pubblico e operatori del settore, si è aperta ladel, un evento che rappresenta un importante momento di confronto e innovazione per il mondo agricolo, zootecnico e agroalimentare delle due province del. La manifestazione, che si terrà fino a domenica 6 aprile, è diventata nel corso degli anni un appuntamento imperdibile per tutti coloro che sono appassionati del settore e per i professionisti in cerca di nuovi spunti e tecnologie.Alla cerimonia inaugurale ha preso parte il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca di Stefano. Durante il suo intervento, il Presidente Quadrini ha sottolineato l’importanza dellacome strumento fondamentale per la crescita e la valorizzazione del territorio ciociaro.