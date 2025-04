Ilgiorno.it - Schiacciato dalla cabina della ruspa. Il titolare: "Non mettono mai la cintura"

"Lo dico sempre agli operai di indossare le cinture di sicurezza, ma se poi i lavoratori non lo fanno non è un problema mio". Questa la giustificazione del datore di lavoro di Stefano Anastasio, il 50enne originario di Maddaloni in provincia di Caserta e residente a Casatenovo nel Lecchese, che l’11 gennaio 2022 ha perso la vita mentre era al lavoro all’interno di un cantiere edile per una nuova costruzione a Besana,sotto il pesodell’escavatore che stava guidando (nella foto il luogo dell’incidente). Per questo infortunio mortale sul lavoro la Procura di Monza ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione per il reato di omicidio colposo per il responsabileditta per cui lavorava la vittima, che ha lasciato la moglie e due figli. I familiari, ma anche i parenti più stretti del 50enne, la madre e i fratelli, si sono costituiti parti civili al processo davanti al Tribunale per ottenere un risarcimento dei danni per la morte del loro congiunto in circostanze tremende.