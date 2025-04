Ilgiorno.it - Le nuove vie più sicure sono settantuno

Le novità, si sa, all’inizioun po’ difficili da digerire, ciperò cambiamenti che, oltre a rispondere a una precisa motivazione, hanno anche una bella storia da raccontare. È il caso della revisione della toponomastica e dalla numerazione civica che ufficialmente dal 3 aprile è entrata in vigore ad Albosaggia dopo un anno e mezzo di lavoro e 90mila euro di spesa. "L’amministrazione comunale ha fatto questa scelta – spiega l’assessore all’Agricoltura e Foreste Lorenzo Vasco – per motivi in primis dizza, per agevolare in caso di necessità l’intervento dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine. Se poi a questo aggiungiamo anche l’introduzione della numerazione metrica, anche il lavoro di postini e corrieri è senz’altro agevolato". La normativa prevede che qualsiasi traversa con un certo quantitativo di numeri civici diparta da una via principale, debba avere un nome.