Corriere dello Sport: “Napoli, effetto Neres”">David Neres ha ridato nuova linfa al 4-3-3 del Napoli, riprendendosi i suoi spazi lungo la fascia sinistra, dove domenica contro il Milan ha messo in difficoltà Walker finché la condizione fisica ha retto. Dosando le energie e al ritmo del suo calcio, il brasiliano ha infiammato il “Maradona” con le sue accelerazioni, prima di rallentare per ricaricarsi. Il ritorno di Neres, come evidenzia Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, è stato fondamentale per ridare al Napoli meccanismi rodati che saranno preziosi nel rush finale di campionato, nella corsa al sogno scudetto.Dal Bologna al Cagliari, saranno otto partite tutte da vivere, molte delle quali contro avversarie pronte a chiudersi a riccio. Sarà in questi contesti che Neres dovrà brillare, ritrovando quella versione di sé capace di illuminare le partite con dribbling e invenzioni. Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, effetto Neres” Leggi su Napolipiu.com : “”">Davidha ridato nuova linfa al 4-3-3 del, riprendendosi i suoi spazi lungo la fascia sinistra, dove domenica contro il Milan ha messo in difficoltà Walker finché la condizione fisica ha retto. Dosando le energie e al ritmo del suo calcio, il brasiliano ha infiammato il “Maradona” con le sue accelerazioni, prima di rallentare per ricaricarsi. Il ritorno di, come evidenzia Fabio Tarantino sulle pagine del, è stato fondamentale per ridare almeccanismi rodati che saranno preziosi nel rush finale di campionato, nella corsa al sogno scudetto.Dal Bologna al Cagliari, saranno otto partite tutte da vivere, molte delle quali contro avversarie pronte a chiudersi a riccio. Sarà in questi contesti chedovrà brillare, ritrovando quella versione di sé capace di illuminare le partite con dribbling e invenzioni.

