Frosinone sul bando Ossigeno tanta confusione e una occasione persa FutuRa Siamo senza parole

Frosinone per il progetto Ossigeno, proposto dalla Regione per la piantumazione di nuove alberature.E Frosinone ne avrebbe bisogno di nuove alberature vista la situazione delicata della qualità dell’aria, che in città è pessima. Il gruppo FutuRaInvece la giunta Mastrangeli perde il finanziamento e con un comunicato stampa il sindaco e il suo vice Scaccia hanno addebitato la responsabilità alla Regione. E per fortuna che esiste una “filiera” diretta di governo tra Comune e Regione, con tanto di assessore regionale presente nella giunta Rocca.Sindaco e Vicesindaco hanno affermato che “Il tema dell’ambiente e, quindi, la qualità della vita e la salute dei cittadini sono prioritari per la nostra amministrazione. Laspunta.it - Frosinone, sul bando “Ossigeno” tanta confusione e una occasione persa. FutuRa “Siamo senza parole” Leggi su Laspunta.it A proposito di informazione e trasparenza verso i cittadini, fa discutere il contributo perso dal Comune diper il progetto, proposto dalla Regione per la piantumazione di nuove alberature.Ene avrebbe bisogno di nuove alberature vista la situazione delicata della qualità dell’aria, che in città è pessima. Il gruppoInvece la giunta Mastrangeli perde il finanziamento e con un comunicato stampa il sindaco e il suo vice Scaccia hanno addebitato la responsabilità alla Regione. E per fortuna che esiste una “filiera” diretta di governo tra Comune e Regione, con tanto di assessore regionale presente nella giunta Rocca.Sindaco e Vicesindaco hanno affermato che “Il tema dell’ambiente e, quindi, la qualità della vita e la salute dei cittadini sono prioritari per la nostra amministrazione.

Progetto Ossigeno. Goffa bocciatura per il Comune - Non ammessa la richiesta presentata dall’amministrazione Mastrangeli. Il bando era finalizzato ad ottenere l’approvazione di progetti per la piantumazione di nuovi alberi ... (ciociariaoggi.it)

Frosinone, piani regolatori e aree per case popolari: bando della Regione, sei milioni per i Comuni - In sostanza, la Pisana ha previsto un bando per consentire agli enti locali di dotarsi, qualora ne fossero privi, del piano regolatore generale (in alternativa potranno aggiornare quello vigente ... (msn.com)