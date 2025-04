Ilrestodelcarlino.it - Note per il restauro della pala di Guercino

Alle 21, nella Basilica di San Mercuriale, si tiene il concerto di musica sacra: ’Da pacem Domine’, con sinfonie di Bach, Mozart, Vivaldi e Buxtehude e opere di compositori più moderni come Arvo Pärt e Medwyn Goodall. Un grande appuntamento per ascoltare la soprano Bianca Tommaselli, il Coro Polifonico Cappuccinini San Paolo diretto dal maestro Enrico Pollini, accompagnati dall’orchestra Gran Concerto, l’ensemble dove allievi e professionisti si uniscono per iniziativascuola Messaggio Musicale Federico Mariotti, diretta da Flavio Pioppelli. Con il ricavato si concorrerà aldel capolavoro del’L’estasi di san Francesco’, lad’altare attualmente collocata nella chiesa di santa Maria in Schiavonia.