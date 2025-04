Verso le regionali nasce ‘Altra Toscana’, la federazione delle liste civiche.

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Entra nel vivo il coordinamentodell’Altra Toscana: sabato 5 aprile alle 9,30 della sala convegni dell’Hotel Hilton Florence Metropole (via del Cavallaccio 36 a Firenze).L’incontro vedrà la partecipazione di Giampaolo Sodano, già direttore di Rai2, dell’esecutivoCivici Europei, direttore de Il Mondo Nuovo; e di Stefano Rolando, professore di comunicazione pubblica e politica, all’Università Iulm di Milano.Le conclusioni saranno affidate a Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio.“Un modo per incontrarsi – dichiara Del Ghingaro – per aggiungere un tassello al lavoro che stiamo portando avanti da mesi. Un impegno importante che vuole mettere a sistema le vocitante realtà dei territori”.Quello di sabato è il terzo incontro dei civici dell’Altra Toscana, dopo i primi di San Giovanni e di Viareggio, tutti molto partecipati.