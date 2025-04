Ilgiorno.it - Altra spaccata. Più danni che bottino

Un colpo secco nella notte che in molti dei residenti della zona hanno interpretato come un incidente tra due auto. Ed evidentemente nessuno si è affacciato alla finestra perché in caso contrario avrebbe scoperto che si trattava di altro. Dell’ennesimamessa a segno in pieno centro cittadino, questa volta daidel Pick Up Comics, negozio di fumetti di via Rocca Vecchia a pochi passi dall’accesso alla Cavallerizza del Castello. Pieno centro, ma ormai non fa più alcuna differenza. I malviventi hanno mandato in frantumi la vetrina, sono entrati nel negozio, che è specializzato in fumetti e hanno messo tutto a soqquadro. Ovviamente il primo obiettivo è stata la cassa, dalla quale hanno prelevato il denaro, circa 200 euro, quasi tutti in moneta. Poi però non hanno trovato altro e così si sono impadroniti di un telefono cellulare.