La ripresa che non c’è E l’incubo dei dazi

Non solo non c’è stata, ma le curve di andamento disegnano un quadro preoccupante. Lo dice Antonio Verona, responsabile del dipartimento del mercato del lavoro della Cgil di Milano, ieri alla Camera del Lavoro di Sesto nell’iniziativa "L’anno che verrà". Il 2024 segna un calo delle posizioni lavorative rilevate dalla dinamica mensile, soprattutto nella seconda metà dell’anno. In questo scenario prosegue, sebbene rallentato, il trend positivo del lavoro a tempo indeterminato a tutto svantaggio di apprendistato e lavoro a termine. C’è però la preoccupante riduzione della somministrazione. "A Milano ci sono 100mila lavoratori somministrati e 300mila tempi determinati. Sono cifre ma parliamo di persone che vivono grande pesantezza. Altri 80mila sono lavoratori intermittenti, che oggi hanno un’occupazione e domani chissà.