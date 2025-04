Serie A non solo Parma-Inter negli anticipi di oggi | le partite

Parma-Inter è il piatto forte degli anticipi del sabato per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Ma non è l'unica partita, perché si parte alle 15 e si conclude alle 20.45. Ieri ha aperto il turno Genoa-Udinese 1-0.Serie A 2024-2025 – 31ª GIORNATAMonza-Como sabato 5 aprile ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNParma-Inter sabato 5 aprile ore 18 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNMilan-Fiorentina sabato 5 aprile ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZNLecce-Venezia domenica 6 aprile ore 12.30 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNEmpoli-Cagliari domenica 6 aprile ore 15 – diretta TV DAZN 2 (canale 215 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNTorino-Verona domenica 6 aprile ore 15 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNAtalanta-Lazio domenica 6 aprile ore 18 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat), live streaming DAZNRoma-Juventus domenica 6 aprile ore 20.

