Bicipolitana, pronta la segnaletica. Si parte subito dalle linee 1 e 3

Milano ha le suedi metropolitana, con la grafica coordinata e le fermate ben evidenziate. Legnano, nel suo piccolo, ha la, meno “impegnativa” ma anch’essa caratterizzata da unacoordinata e da fermate o punti di riferimento segnalati su tutti i percorsi. Guarda proprio a quello della Metropolitana milanese, infatti, identificato come un modello per semplicità, chiarezza, funzionalità, il progetto grafico scelto per la rete dei percorsi dedicati alle biciclette in città e che proprio in questi giorni inizia a trovare compimento sulla Linea 1 che si dirama dall’ospedale nuovo. "Fino a oggi abbiamo creato quei collegamenti fra gli spezzoni di ciclabili esistenti indispensabili per dare vita a una vera rete percorribile – ha spiegato Marco Bianchi, assessore alla Mobilità -; adesso ci apprestiamo a finalizzare questo lavoro con la posa dellaverticale specifica delladi Legnano lungo le1 e 3, ossia quelle il cui livello di realizzazione è più avanzato.