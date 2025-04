L’Ast a corto di medici Dalla montagna alla costa più di 150 i posti vuoti

posti vuoti tra medici di medicina generale, 118 e pediatri di libera scelta, fanno un po' impressione. Tanti sono quelli stimati per il 2025 (ma il numero è "dinamico") di cui il Alessandro Marini, direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale 3 di Macerata, come previsto dalle norme, ha chiesto la pubblicazione sul Bur (il Bollettino ufficiale della Regione). Va precisato che questi sono stati calcolati in base all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 4 aprile 2024, in base al quale dal primo gennaio di quest'anno, i nuovi incarichi sono conferiti esclusivamente nell'ambito del ruolo unico di assistenza primaria, con nuovi parametri e un diverso criterio del rapporto tra il numero dei medici operanti sul territorio e residenti.

