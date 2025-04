Ilrestodelcarlino.it - Morte del medico Danilo Molducci: "Ecco perché dovete condannare il figlio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildel defunto, "animato da un movente economico", aveva "programmato ed eseguito l’omicidio del padre" ricorrendo a "plurimi depistaggi per veicolare i sospetti sulla badante". Per il pm Angela Scorza, va insomma riformata con una condanna la sentenza di assoluzione pronunciata dalla corte d’assise di Ravenna il 3 giugno scorso per ladel 67enne, storicodi Campiano deceduto nella sua camera da letto il 28 maggio 2021 a causa, sostiene la procura, di un avvelenamento da sovradosaggio di quegli stessi farmaci che lui già assumeva. La richiesta della pubblica accusa è rivolta a uno solo dei due imputati: ildel, il 42enne Stefanodi Terra del Sole (avvocato Claudia Battaglia), per il quale a suo tempo era stato chiesto l’ergastolo.