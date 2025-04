Bergamonews.it - Castelli aperti, Gioele Dix, Max Pisu, taragna e tulipani: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano il Festival della polentaa Bagnatica, la nuova giornata dei, palazzi e borghi medievali (domenica),Dix al cine-teatro Gavazzeni di Seriate, lo spettacolo “Forbici & Follia” con Max, Nino Formicola e Giancarlo Ratti a Lovere, ial castello di Malpaga e il Festival dell’Oriente allo Spazio Fase di Alzano Lombardo.Da annotare, inoltre la sagra contadina e festa della primavera a Spirano, “La Bella e la Bestia” a Presezzo, teatro dialettale e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 5 e domenica 6 marzo.ALBINO– Ad Albino la mostra “Il mio inferno. Dante profeta di speranza”ALZANO LOMBARDO– Allo Spazio Fase-end all’insegna dell’Oriente– Ad Alzano concerto del Duo SalisBAGNATICA– A Bagnatica festival della polentaBOLGARE– A Bolgare torna la sagra degli AlpiniBRIGNANO GERA D’ADDA– “Uno per tutte”, commedia dialettale a Brignano– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliBRUSAPORTO– Mercatini della settimana del verde a BrusaportoCALCIO– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliCAPRIATE SAN GERVASIO– “Garante per la tutela degli animali”, incontro a CapriateCAVERNAGO– Al castello di Malpaga tornano i, si possono ammirare e raccogliere– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliCLUSONE– “Wanderlust”, a Clusone protagonisti giovani talenti della musicaCOLOGNO AL SERIO– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliCOVO– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliFARA GERA D’ADDA– Alberto Fumagalli interpreta il reading teatrale della nuova produzione de Les MoustachesLEFFE– A Leffe nuova apertura del Museo del Tessile– “Concerto della Madonnina”, a Leffe tributo a Edoardo BennatoLOVERE– “Forbici & Follia”, a Lovere Max, Nino Formicola e Giancarlo Ratti– Visita guidata al Borgo antico di LovereMARTINENGO– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliNEMBRO– “Il paese delle aie”, a Nembro presentazione del libro di Mimma Forlani– “Ritratti veneziani”, a Nembro mostra di illustrazioni di Matteo BergamelliONORE– “Canti in corte” a OnoreORIO AL SERIO– Commedia dialettale a Orio al SerioPAGAZZANO– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliPALAZZAGO– Al Monte Linzone Via crucis per la pacePARRE– A Parre nuova apertura del Museo e del Parco ArcheologicoPONTERANICA– A Ponteranica in scena “Attori a bottega”PRESEZZO– A Presezzo in scena “La Bella e la Bestia”PUMENENGO– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliROMANO DI LOMBARDIA– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliSERIATE– “Ma per fortuna che c’era il Gaber”, al Gavazzeni in scenaDixSOLZA– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliSPIRANO– “Sagra Contadina e Festa della Primavera”, a Spirano tre-end di gustoTERNO D’ISOLA– A Terno “Jesus Christ Superstar” in versione jazz all’organo Serassi / FogliaTORRE PALLAVICINA– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliTREVIGLIO– A Treviglio torna il “Mercato della Terra”– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievaliURGNANO– A Urgnano la presentazione de “Il libro ritrovato”– Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievali