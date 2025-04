Ilgiorno.it - Scuola di legalità in municipio. Gli studenti siedono in Consiglio

Leggi su Ilgiorno.it

Si avvia alla fase conclusiva il progetto “: un impegno in Comune“, con cui glidelle superiori monzesi hanno potuto apprendere il funzionamento della macchina amministrativa della città. In questi mesi sono stati quattro gli istituti superiori di Monza coinvolti – Carlo Porta, Hensemberger, Mapelli ed Enzo Ferrari –, con un totale di circa 200dal 2° al 5° anno. Dopo la fase formativa svolta ae gli incontri al palazzo del Comune di piazza Trento (con le simulazioni dicomunale), il progetto entra ora nella terza fase: il concorso d’idee. Glisaranno protagonisti nella creazione e presentazione di progetti e iniziative volte alla promozione della, mettendo in pratica quanto appreso nel corso delle visite in Comune. Mercoledì scorso sono stati gli alunni dell’Istituto di istruzione superiore Enzo Ferrari, con due classi del terzo e quarto anno dell’indirizzo Grafica e Comunicazione, a concludere il ciclo di visite.