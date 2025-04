Ilrestodelcarlino.it - Riccione spegne la ’sua’ radio. Linus: "Finita la storia d’amore"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Estate senzaDeejay a. Ad annunciare il clamoroso divorzio, dopo una lungainiziata nel 1987, è stato, il direttore artistico dell’emittente, con un post che ha scatenato reazioni a catena. "Una lungache finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estateDeejay non sarà a. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato". Non una parola in più dal conduttore. Sono stati anni intensi, dai primi collegamenti nel 1987 dallo studio mobile di Aquafan con le direttefoniche a bordo piscina, e sul palco di piazzale Roma, dal 2000, quando è iniziato il rapporto con il Comune, prima del contest Deejay on stage, nato nel 2015 con la conduzione di Rudy Zerbi. Ora arriva il taglio di quel cordone ombelicale, che sembrava inscindibile.