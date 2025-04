Sport in tv oggi sabato 5 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

oggi sabato 5 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport. Riflettori puntati sulla F1: spazio alle qualifiche del GP del Giappone, che definiranno la griglia di partenza per la gara di domani. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con le semifinali dei tornei di Bucarest e Marrakech con Flavio Cobolli e Luciano Darderi in campo. Gli amanti del grande ciclismo si scalderanno con il GP Miguel Indurain in vista del Giro delle Fiandre in programma domani.Perugia e Civitanova si affronteranno nella gara-1 della semifinale scudetto di volley, da seguire anche la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica con Sofia Raffaeli, la Coppa del Mondo di tiro a volo e a segno, la Coppa del Mondo di tuffi. Ci sarà spazio anche per le discipline invernali, con lo snowboardcross a St. Anne e i Mondiali di curling maschile. Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 5 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi su Oasport.it ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sulla F1: spazio alle qualifiche del GP del Giappone, che definiranno la griglia di partenza per la gara di domani. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con le semifinali dei tornei di Bucarest e Marrakech con Flavio Cobolli e Luciano Darderi in campo. Gli amanti del grande ciclismo si scalderanno con il GP Miguel Indurain in vista del Giro delle Fiandre indomani.Perugia e Civitanova si affronteranno nella gara-1 della semifinale scudetto di volley, da seguire anche la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica con Sofia Raffaeli, la Coppa del Mondo di tiro a volo e a segno, la Coppa del Mondo di tuffi. Ci sarà spazio anche per le discipline invernali, con lo snowboardcross a St. Anne e i Mondiali di curling maschile.

Sport in tv oggi, sabato 15 marzo: Serie A e Serie B, tennis, MotoGP e basket. Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 29^ giornata. Inizia oggi il CIAR Sparco: come seguire in diretta TV il Rally Ciocco e Valle del Serchio. Sci alpino in TV, dove vedere la Discesa Libera femminile e maschile di Sun Valley: orari e diretta. Sport in tv oggi, sabato 29 marzo 2025: Serie A, tennis e basket. Torino-Empoli, dove vedere la partita in tv: gli orari. Ne parlano su altre fonti

Sport in tv oggi (sabato 5 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 5 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla F1: spazio alle qualifiche del GP del Giappone, che definiranno la ... (oasport.it)

Sport in tv oggi (sabato 29 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 29 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sui motori con qualifiche e Sprint Race del GP degli USA per la MotoGP, ... (oasport.it)

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Milan-Fiorentina e Parma-Inter in diretta e streaming: gli orari - La partita tra Milan e Fiorentina è in programma oggi alle ore 20:45. Diretta TV su DAZN, ma anche su Sky. Sarà infatti possibile vedere la partita in diretta sul canale Sky Sport Uno, Sky Sport ... (fanpage.it)