Avvocatessa aggredita Stalking la Procura chiede il braccialetto per l’uomo

aggredita dall'ex compagno di una sua cliente, la Procura indaga per Stalking e ha chiesto il divieto di avvicinamento con il braccialetto per l'uomo che fuori dal parcheggio degli Archi le avrebbe messo un braccio e poi le mani al collo stringendolo. L'accaduto, che risale a mercoledì scorso, di mattina, fuori dal parcheggio degli Archi, sta preoccupando l'avvocatura dorica e la questione ieri pomeriggio ha tenuto banco anche nel corso di un convegno, organizzato dall'ordine forense e dal comitato Pari Opportunità degli avvocati, che aveva a tema proprio una riflessione sulla violenza di genere. In apertura è stata ribadita la solidarietà all'avvocata aggredita. "Spero ci sia la solidarietà di tutto il sistema giustizia – ha detto Alessandro Calogiuri, avvocato penalista e presente in uno degli interventi del convegno – con magistrati e Procura perché il fatto accaduto è molto grave in primis come atto di violenza in sé e poi perché è un ulteriore atto contro la coniuge, già vittima di Stalking, a cui si cerca di spegnere la voce, prima direttamente e poi attraverso chi quella voce cerca di portarla davanti ai magistrati.

