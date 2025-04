Perché Roma-Juventus è gratis su DAZN ma non per tutti | chi può vederla in TV senza abbonamento

Roma-Juventus sarà trasmessa in chiaro da DZN attraverso il pacchetto "Try and buy" del quale risulta l'ultimo dei cinque match visibili senza costi aggiunti. Ma con un limite: l'accesso ai non abbonati sarà possibile fino ad un massimo di due milioni di utenti. Leggi su Fanpage.it sarà trasmessa in chiaro da DZN attraverso il pacchetto "Try and buy" del quale risulta l'ultimo dei cinque match visibilicosti aggiunti. Ma con un limite: l'accesso ai non abbonati sarà possibile fino ad un massimo di due milioni di utenti.

Perché Roma-Juventus è gratis su DAZN ma non per tutti: chi può vederla in TV senza abbonamento - Roma-Juventus sarà trasmessa in chiaro da DZN attraverso il pacchetto "Try and buy" del quale risulta l'ultimo dei cinque match visibili senza ... (fanpage.it)

Roma-Juventus gratis su "DAZN", i giallorossi: "Esprimiamo soddisfazione" - La Roma, sul proprio sito ufficiale, si mostra contenta della decisione di "DAZN" di trasmettere gratis il match di campionato che i giallorossi giocheranno domenica sera ... (tuttojuve.com)

Roma-Juventus gratis in chiaro: ecco come guardala - Come vedere gratis e in chiaro Roma-Juventus su DAZN: data, orario, come registrarsi e dove seguire il big match per la Champions League. (msn.com)