Perché il Giro delle Fiandre 2025 non si vedrà sulla RAI? Programma tv, orari, streaming

Domenica 6 aprile andrà in scena il, la seconda Classica Monumento della stagione ciclistica: a due settimane di distanza dalla spettacolare Milano-Sanremo, vinta dall’olandese Mathieu van der Poel davanti a Filippo Ganna e allo sloveno Tadej Pogacar, prosegue la ricchissima primavera di corse in linea di un giorno con la mitica Ronde. Si tratta di un evento sportivo sentito alla stregua di una religione a queste latitudini del Belgio e come sempre si preannuncia altamente spettacolare con i suoi proverbiali muri.I ciclisti dovranno percorrere 269 km da Bruges a Oudenaarde, percorrendo alcuni tratti iconici come l’Oude Kwaremont, il Koppenberg e il Paterberg, il quale verrà proposto per l’ultima volta a diciassette chilometri dal traguardo. I grandi favoriti della vigilia sono proprio van der Poel e Pogacar dopo il memorabile duello a Sanremo, ma attenzione a Filippo Ganna che sembra avere la gamba per poter sognare in grande.