Lazio Motociclismo da domenica piede a martello

Una serata particolare a la Meridiana resort per il team S.S. Lazio Motociclismo che ha presentato la stagione agonistica.Due le competizioni nella quale sarà presente il team del Presidente Luca Lommi. Tre gli atleti che si contenderanno a brevissimo i due campionati sui circuiti in giro per l'Italia, Gabriele e Nicolò nelle mini bike e Giuseppe Di Maio nel campionato Yamaha.Un parterre d'eccezione con sponsor, amministratori, amici ed atleti per questa presentazione, oltre ai vertici della federazione.Luca Lommi presenta il team SS Lazio MotociclismoPresente il Sindaco di Genzano Carlo Zoccolotti che ha avuto parole di elogio per il team di Luca Lommi, Maurizio Capogrossi e Flavio Napoleoni della BCC Colli Albani e dell'omonomi a Fondazione. Presenti anche i rappresentanti della Polispostiva Lazio, Angelo Franzello e Pasquale Trane A seguire i tre piloti Francesco Cocco, veterano ed esperto delle due ruote che avrà il compito di dispensare consigli e suggerimenti ai tre pilotti che scenderanno in pista, soprattutto al talento emergente Giuseppe Di Maio che correrà nel campionato Yamaha.

