La Cina ha messo in servizio il KD-21 il missile per la guerra nei mari vicini

Dopo anni di speculazioni e di avvistamenti, ora c'è la conferma che la Repubblica Popolare Cinese (RPC) ha messo in servizio il nuovo missile balistico aviolanciato (ALBM – Air Launched Ballistic missile) KD-21. Il missile, anche noto come YJ-21, era apparso negli anni passati in video non ufficiali e soprattutto ha debuttato al salone internazionale dell'aerospazio di Zhuhai nel 2022, ma ora immagini di un bombardiere H-6K appartenente a un reparto operativo (la 10a Divisione Bombardieri) dotato di un paio di KD-21 fanno ritenere che il vettore sia ufficialmente entrato in servizio attivo nella PLAAF (People's Liberation Army Air Force). A quanto pare, le immagini sono state riprese durante la recente grande esercitazione aeronavale che ha coinvolto, ancora una volta, il teatro dell'isola di Taiwan, e che ha visto un importante dispiegamento di forze di terra, aeree e navali della RPC che ha simulato il blocco totale dell'isola.

