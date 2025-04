Ilrestodelcarlino.it - Controllo di vicinato, Parenti lascia: "Accuse gravi nei miei confronti. Chat per il corteo? Giusto farlo"

Troppe polemiche sulsulla sicurezza di febbraio, Waltersi dimette da coordinatore deldidel Villaggio Zeta 1. Lo ha comunicato lui stesso in una lettera aperta indirizzata all’assessora Alessandra Camporota. La decisione è maturata dopo che in Consiglio comunale Fratelli d’Italia ha sottolineato "l’uso strumentale delledeldi", utilizzate per organizzare la manifestazione. "Sono state mosseneidurante il Consiglio – si legge nella lettera di- tra cui l’uso improprio di strumenti di comunicazione deldi, un presunto protagonismo eccessivo, la violazione delle regole di talee il presunto indebolimento del rapporto di fiducia con la polizia Locale e le istituzioni".