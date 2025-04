Iodonna.it - Da chi viene messo a dura prova dalle stelle a chi dopo tanto tribolare sta per passare dal sogno all’azione. L’oroscopo della settimana

Leggi su Iodonna.it

Da chi chiude il cerchio di un progetto di lavoro che sembrava destinato a restare aperto all’infinito a chi deve agire velocemente per mettere a punto le ultime mosse. Ecco le previsioni deldi Francesca Tumiati.dal 5 all’11 aprile 2025Ariete21 marzo – 19 aprileLa vera abilità in questadi aprile è imparare a tergiversare. Non è proprio la vostra attitudine, ma lavorare sulla vostra impazienza aiuta.Parola chiave: soluzione.Toro20 aprile – 20 maggioNon vi adagiate adesso che è tutto pronto, non approfittate per prendervela comoda. Incentivate le relazioni private e i contatti sul lavoro.Parola chiave: prontezza. Leggi anche › Il Tema Natale di Karla Sofía Gascón: Ariete dalla forza incontenibile Gemelli21 maggio – 21 giugnoÈ nota a tutti la vostra elasticità mentale, la capacità di superare agevolmente i problemi.