Alberto Angela | “Non faccio questo lavoro per compiacere il pubblico miro al suo cuore con il piacere della scoperta”

Alberto Angela torna su Rai1 con Ulisse - il piacere della scoperta da lunedì 7 aprile. In questa intervista a Fanpage.it: "Non faccio questo mestiere per compiacere le persone, seguo la rotta della scoperta, dell'emozionarsi davanti all'ignoto, per poi riportarlo alla gente". Per coniugare la divulgazione con l'intrattenimento del pubblico “devi entrare nel loro cuore. Conta l’emotività con cui trasmetti un'informazione, altrimenti sono solo righe su un libro”. Leggi su Fanpage.it torna su Rai1 con Ulisse - ilscoperta da lunedì 7 aprile. In questa intervista a Fanpage.it: "Nonmestiere perle persone, seguo la rottascoperta, dell'emozionarsi davanti all'ignoto, per poi riportarlo alla gente". Per coniugare la divulgazione con l'intrattenimento del“devi entrare nel loro. Conta l’emotività con cui trasmetti un'informazione, altrimenti sono solo righe su un libro”.

Che Tempo Che Fa | Intervista Alberto Angela | Video. Alberto Angela: "Non faccio questo lavoro per compiacere il pubblico, miro al suo cuore con il piacere della scoperta". Alberto Angela racconta Ulisse, Noos e Passaggio a Nord Ovest. Alberto Angela sulle tracce di Van Gogh. ‘Van Gogh – I colori dell’eternità’: la speciale puntata di Ulisse con Alberto Angela. La Freccia, Alberto Angela racconta il piacere della scoperta. Ne parlano su altre fonti

Alberto Angela ‘tradisce’ la Rai! Fabio Fazio lo ha convinto a sorpresa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Alberto Angela lascia la Rai per una sera: anticipazioni sulla nuova stagione di Ulisse - Alberto Angela, noto divulgatore culturale, ha partecipato a "Che tempo che fa" di Fabio Fazio il 6 aprile 2025 per promuovere la nuova stagione di "Ulisse", in partenza il giorno successivo su Rai 1. (ecodelcinema.com)

Passaggio a Nord Ovest: Alberto Angela tra Groenlandia ed Ecuador sabato 5 aprile su Rai 1 - Alberto Angela ci porta in Groenlandia, Ecuador e nell'antica Roma nella nuova puntata di Passaggio a Nord Ovest, sabato 5 aprile alle 15.00 su Rai 1. (lifestyleblog.it)