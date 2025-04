Ilgiorno.it - Il futuro è un’alleanza con il gigante dell’Asia: l’India si è risvegliata

Leggi su Ilgiorno.it

RiccardiIl mondo è stato così impressionato dalla stupefacente ascesa della Cina da quasi trascurare quella del suo “vicino“,, che potrebbe, in un tempo non breve, rivaleggiare con il suo grande confinante.è il Paese con quasi 1.500 miliardi di abitanti, il più popoloso del globo. A differenza, esclusa l’Africa, del preoccupante invecchiamento di Cina ed Europa, esiste un fervore demografico notevole con molti giovani dotati di intelligenza vivace e pronti al rimpiazzo. Dopo un secolo di dominazione, nel 1947, gli inglesi lasciano il sub continente indiano procedendo con la divisione tra India hindu e Pakistan musulmano, acerrimi nemici. L’inimicizia con la Cina è sotto traccia e, salvo qualche scaramuccia periferica, non è mai scoppiato un vero e proprio conflitto. Le relazioni tra i due Paesi sono tiepide e non ostili grazie all’Himalaya, la catena montuosa più alta del mondo, che li separa impedendo qualsiasi progetto di invasione.