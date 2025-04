Quifinanza.it - NASpI e Dis-Coll aprile 2025, quando arrivano i pagamenti

Leggi su Quifinanza.it

Uno degli appuntamenti diè quello con il pagamento della, l’indennità di disoccupazione, e con il versamento della Dis-, l’indennità specifica peraboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che sono inoccupati e iscritti alla gestione separata.Per entrambe le misure, iavverranno entro il 15, ma è comunque opportuno fare alcune precisazioni.sono pagatee Dis-La data di erogazione delladipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione. In ogni caso, la domanda va presentata entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro.Qualora si fosse in attesa del primo pagamento della, i tempi d’attesa potrebbero leggermente dilatarsi, dal momento che l’Inps deve prima procedere alla revisione della domanda.