Corriere dello Sport: “Anguissa e Gilmour, c’è posto per uno”">Il Napoli si prepara alla trasferta di Bologna con qualche interrogativo in mezzo al campo ma anche con due certezze assolute: Stanislav Lobotka e Scott McTominay. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, lo scozzese è di nuovo a disposizione dopo aver saltato la sfida contro il Milan, costringendo Conte a rivedere in extremis il piano gara. Intoccabile resta Lobotka, mentre per l’ultimo posto in mediana si apre il ballottaggio tra Billy Gilmour e Frank Anguissa.La crescita di Gilmour.Non più solo vice-Lobotka: Gilmour si è ritagliato uno spazio da titolare aggiunto, diventando prezioso e insostituibile. Domenica contro il Milan ha corso quasi 13 chilometri, risultando il giocatore più dinamico in campo, e ha servito l’assist per il gol numero 400 in carriera di Lukaku. Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Anguissa e Gilmour, c’è posto per uno” Leggi su Napolipiu.com : “, c’èper uno”">Il Napoli si prepara alla trasferta di Bologna con qualche interrogativo in mezzo al campo ma anche con due certezze assolute: Stanislav Lobotka e Scott McTominay. Come scrive Davide Palliggiano sul, lo scozzese è di nuovo a disposizione dopo aver saltato la sfida contro il Milan, costringendo Conte a rivedere in extremis il piano gara. Intoccabile resta Lobotka, mentre per l’ultimoin mediana si apre il ballottaggio tra Billye Frank.La crescita di.Non più solo vice-Lobotka:si è ritagliato uno spazio da titolare aggiunto, diventando prezioso e insostituibile. Domenica contro il Milan ha corso quasi 13 chilometri, risultando il giocatore più dinamico in campo, e ha servito l’assist per il gol numero 400 in carriera di Lukaku.

