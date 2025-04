Riaprirà il 16 aprile il centro del riuso

Riaprirà il 16 aprile il centro del riuso di via Garda. Torna operativo uno spazio in cui si rimettono a disposizione oggetti utilizzati. Dopo l'approvazione del regolamento comunale (un anno fa) e l'affidamento triennale all'associazione 'Vicino a te', guidata da Tiziana Antonini, nelle scorse settimane si è proceduto a una riorganizzazione del servizio e catalogazione degli oggetti presenti. Il centro sarà aperto il lunedì e mercoledì (ore 9.15-12.15) e il sabato (ore 10-13). I cittadini, negli orari di apertura, potranno consegnare mobili, oggetti di arredo, vestiario, oggettistica, libri, dischi, casalinghi, macchinari o apparecchiature di cui non hanno più bisogno, ma che sono ancora in buono stato e riutilizzabili. I materiali saranno stoccati, manutenuti e rimessi a disposizione della collettività, con un minimo contributo (da 2 a 10 euro).

