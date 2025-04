Uccide il padre per difendere la madre | Non ce la facevo più a vederla soffrire

padre Simeun Panic, 46 anni di origini bosniache, per difendere la mamma dalla violenza inaudita . Uccide il padre per difendere la madre: “Non ce la facevo più a vederla soffrire” L'Identità. Lidentita.it - Uccide il padre per difendere la madre: “Non ce la facevo più a vederla soffrire” Leggi su Lidentita.it “L’ho accoltellato con un coltello da cucina, stava ancora maltrattando la mamma. Ho cercato di rianimarlo, ma era già morto e ho chiamato i carabinieri”. È questa la tragica confessione di Bojan Panic, il 19enne che ieri ha ammazzato ilSimeun Panic, 46 anni di origini bosniache, perla mamma dalla violenza inaudita .ilperla: “Non ce lapiù a” L'Identità.

Trento, torna in libertà 19enne che ha ucciso il padre per difendere madre. Uccide il padre per difendere la madre, il 19enne Bojan Panic torna libero: «Il carcere per lui sarebbe stato dannoso. Uccide il padre a coltellate per difendere la madre: arrestato un ragazzo di 19 anni. Trentino: rimesso in libertà 19enne che ha ucciso padre per difendere la madre. Trento, 19enne uccide a coltellate il padre per difendere la madre. Mezzolombardo, giovane di 19 anni uccide il padre: «L'ho accoltellato per difendere la mamma». Ne parlano su altre fonti

Trentino, ragazzo di 19 anni uccide il padre per difendere la madre: arrestato - L'omicidio stanotte a Mezzolombardo. È stato lo stesso giovane a chiamare i carabinieri: “La stava ancora maltrattando, così l’ho colpito con un coltello da ... (repubblica.it)

Trento, 19enne uccide il padre per “difendere la madre da un’aggressione”: arrestato - Un 19enne ha accoltellato mortalmente l’uomo, un bosniaco di 46 anni, perché – stando a quanto raccolto finora dai carabinieri – è intervenuto per difendere la propria madre che in quel frangente ... (ilfattoquotidiano.it)

Uccide padre che picchiava la madre, 19enne confessa: "L'ho accoltellato e ho cercato di rianimarlo" - La tragedia è avvenuta stanotte in una palazzina di Mezzolombardo, in Trentino. Il giovane, studente, avrebbe spiegato agli inquirenti di avere agito d'impulso per difendere la mamma. Ora è in arresto ... (msn.com)