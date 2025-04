– Il rapper einizia il suo tour il 7 giugno 2025, proprio al Nelson Mandela Forum di.Nato Andrea Arrigoni il 19 dicembre 1990 a Milano, è uno degli artisti più influenti nella scena della musica trap italiana degli ultimi anni.ha iniziato la sua carriera musicale nel mondo del rap e della trap, guadagnandosi notorietà grazie a brani caratterizzati da testi introspettivi e influenze urban. Ha collaborato con diversi artisti noti della scena italiana, come Sfera Ebbasta, Ghali e altri, riuscendo a creare un suono che mescola elementi di trap, hip-hop e melodie moderne.Acquista i biglietti e scopri tutte le date del tour a questo link.

Il trapper Shiva arriva in concerto a Firenze.

Per il trapper Shiva pena ridotta in appello: in estate potrà tornare a fare concerti.

Shiva in concerto, annunciate le date del tour nei palazzetti da marzo 2025.

Shiva a processo, la pm: «Sette anni di carcere». Il trapper si difende: «Non volevo uccidere».

Il trapper Shiva racconta la sua esperienza in carcere e amette: "Prima vivevo in un mondo surreale".

Concerto trapper a Perugia, promoter musicale rapinato e ferito: arrestati tre membri dello staff di Shiva.