Dalle culotte con i collant ai pantaloni sartoriali fino ai cargo pants

Tra le giacche per la mezza stagione, il bomber è sicuramente una delle più gettonate. Per la sua praticità, per il suo appeal vintage ma anche per le sue potenzialità creative. Per la primavera 2025 il modello che sembra cavalcare maggiormente i trend è il bomber oversize di pelle. Messo da parte per un attimo quello classico in nylon verde militare o arancione, la tendenza premia proporzioni ampie e un materiale più pregiato che gli infonde subito un fascino deluxe. Ma che nonostante questo non gli fa perdere la sua anima originale. Questo mood ambivalente diventa perfetto quando si è alla ricerca di nuove idee outfit all’insegna di uno stile easy chic da indossare tutti i giorni, che possa andare bene per il lavoro ma anche per un cocktail a fine giornata.