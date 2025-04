Quando Darderi-Carballes Baena oggi orario ATP Marrakech 2025 | programma semifinale tv streaming

Darderi affronterà Roberto Carballes Baena nella semifinale del torneo ATP 250 di Marrekech. L’appuntamento sulla terra rossa della località marocchina è per sabato 5 aprile alle ore 14.00: sarà proprio la sfida tra il tennista italiano e lo spagnolo ad aprire il programma di giornata sul mattone tritato africano.LA DIRETTA LIVE DI Darderi-Carballes Baena DALLE 14.00LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DZUMHUR NON PRIMA DELLE 14.00Il 23enne si è meritato l’approdo al penultimo atto della competizione regolando lo statunitense Boyer, il francese Gastone il ceco Kopriva. Il 32enne iberico ha invece avuto la meglio sul canadese Baadi, il finlandese Virtanen e il portoghese Borges. Si affronteranno il numero 57 e il numero 51 del mondo, non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore. Oasport.it - Quando Darderi-Carballes Baena oggi, orario ATP Marrakech 2025: programma semifinale, tv, streaming Leggi su Oasport.it Lucianoaffronterà Robertonelladel torneo ATP 250 di Marrekech. L’appuntamento sulla terra rossa della località marocchina è per sabato 5 aprile alle ore 14.00: sarà proprio la sfida tra il tennista italiano e lo spagnolo ad aprire ildi giornata sul mattone tritato africano.LA DIRETTA LIVE DIDALLE 14.00LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DZUMHUR NON PRIMA DELLE 14.00Il 23enne si è meritato l’approdo al penultimo atto della competizione regolando lo statunitense Boyer, il francese Gastone il ceco Kopriva. Il 32enne iberico ha invece avuto la meglio sul canadese Baadi, il finlandese Virtanen e il portoghese Borges. Si affronteranno il numero 57 e il numero 51 del mondo, non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore.

ATP 250 di Marrakech: Griekspoor elimina Bellucci, Darderi vince contro Kopriva. Darderi, rivincita su Kopriva a Marrakech: in semifinale sfiderà Carballes Baena. Tennis Tracker: semifinali per Darderi e Cobolli, Bellucci ko. Italiani in campo oggi lunedì 21 ottobre: Cobolli, Berrettini, Darderi, Arnaldi. A che ora e dove vederli. Roland-Garros, i risultati di oggi: perdono Sonego, Fognini e Darderi. Musetti travolge Monfils e sfiderà Djok. Wimbledon 2024, le partite di oggi martedì 2 luglio: Musetti, Darderi e Bronzetti tra gli azzurri in campo. Ne parlano su altre fonti

A che ora Darderi-Carballes Baena, ATP Marrakech 2025: programma semifinale, tv, streaming - Luciano Darderi affronterà Roberto Carballes Baena nella semifinale del torneo ATP 250 di Marrekech. L'appuntamento sulla terra rossa della località ... (oasport.it)

ATP Marrakech 2025: per Darderi c’è Carballes Baena, Griekspoor-Majchrzak l’altra semifinale - In archivio anche la giornata dei quarti di finale al torneo ATP 250 di Marrakech, dove Luciano Darderi è l'ultimo italiano ancora in scena (con tanto di ... (oasport.it)

Luciano Darderi, vendetta rapidissima: sconfitto Kopriva, è semifinale a Marrakech - TENNIS, ATP MARRAKECH - Sconfitto lo scorso weekend dal ceco Kopriva in finale al Challenger di Napoli, Luciano Darderi si prende l'immediata rivincita ... (eurosport.it)