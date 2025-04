Ilrestodelcarlino.it - Saman, il secondo grado: "Errore assolvere i cugini. Era tutto premeditato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è stata condannata a morte da tutta la famiglia. L’omicidio erae la fossa è stata scavata prima, nessun dubbio". Dieci ore di udienza, di cui cinque solo di requisitoria della Procura generale nella quinta tappa del processo d’Appello a Bologna per l’omicidio diAbbas, la 18enne di origine pakistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 nelle campagne di Novellara. La sostituta procuratrice generale Silvia Marzocchi fa ascoltare un vocale che la ragazza inviò al fidanzato e la voce triste e dolce della ragazza si diffonde in aula. Come un monito ai presenti, che hanno il compito di arrivare alla verità su quanto accaduto quella notte in casa Abbas. In primoa Reggio, i genitori – la madre Nazia Shaheen (che stavolta ha rinunciato a comparire e non si è presentata in aula) e il padre Shabbar – sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio della figlia, mentre lo zio Danish Hasnain a 14 anni.