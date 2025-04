Anteprima24.it - Trent’anni dopo dal pomeriggio al San Paolo: Juve Stabia-Salernitana, derby infuocato

Tempo di lettura: 2 minutiLe strade del destino si incrociano ancora.fa, al San, si scriveva il primo capitolo di una rivalità che ancora brucia. E stasera, mentre lalotta per sfuggire all’incubo Serie C, lasogna i playoff per la A. Non è solo un: è una guerra tra due mondi opposti.1994: L’inferno del Sane la nascita di una leggenda22 giugno 1994, stadio San. Un’intera città divisa tra gialloblù e granata, con Napoli – in Serie A – a fare da spettatore. Quella finale playoff per la B era più di una partita: era un destino da decidere. Delio Rossi, profeta di Zemanlandia, guidò laalla vittoria, regalando a Salerno una festa che sembrava irripetibile. Fino alla promozione in A, pochi anni.1920: Il primo, l’inizio della storiaLaesordisce ufficialmente il 15 febbraio 1920 proprio contro lo, antenato della