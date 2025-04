Ilrestodelcarlino.it - "Gli organi antichi lasciati a se stessi"

‘Nessuno è profeta in patria’ recita un vecchio proverbio. Lo sa benissimo il maestro Pierluigi Spaziani, pianista,sta, clavicembalista, concertista solista, fondatore e direttore artistico dell’Associazionestica Picena e della Rassegna Internazionale di Musica per Organo ‘Riviera delle Palme’, che quest’anno compie 30 anni. E’ autore di tante opere edite, dedicate aglidel Piceno e della Regione. In tutta la Regione ce ne sono circa 800, ma solo un centinaio quelli restaurati e funzionanti. Sarà un trentennale sotto tono, poiché l’Associazione, con le sue attività concertistiche, è stata abbandonata dai comuni dove ci sonostorici importanti e dove si tenevano concerti con sfilate di personaggi. Nessun contributo dai comuni di Grottammare, Cupra Marittima, Monteprandone, Ascoli, Montefiore dell’Aso, Montalto Marche, Cossignano, ma la lista è ancora più lunga.