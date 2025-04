Black Mirror | USS Callister avrebbe potuto dare vita a una miniserie o a un film spinoff

Black Mirror, Charlie Brooker, ha rivelato quali erano stati i primi progetti per continuare la storia di USS Callister. La stagione 7 di Black Mirror contiene un episodio sequel di USS Callister e il creatore Charlie Brooker ha svelato che inizialmente si era persino ipotizzata la realizzazione di un progetto spinoff. Le puntate inedite arriveranno su Netflix il 10 aprile, ma la continuazione della storia con star Cristin Milioti è stata in fase di sviluppo fin dal debutto della quarta stagione, nel 2017. Una storia destinata a continuare Brooker, parlando di USS Callister, ha sottolineato: "Di tutte le storie che abbiamo fatto, questa è finita come se stessimo gettando le basi per il sequel. Ha attraverso varie forme, ma .

