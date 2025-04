Ilrestodelcarlino.it - Criminalità organizzata. Ragazzi a lezione di legalità: "Le mafie sono ovunque"

Erano più di 400 gli studenti del liceo scientifico Wiligelmo, presenti al cinema Raffaello di per partecipare all’iniziativa ’Pagine di, esempi di Cittadinanza’. Questo importante incontro, promosso da Fondazione Conad e Fondazione Scintille di Futuro ha offerto la possibilità agli studenti di poter incontrare e dialogare con Pietro Grasso, ex magistrato antimafia e presidente della fondazione. Il percorso proposto e sostenuto anche grazie all’intervento di Conad Nord Ovest, ha previsto un programma di formazione per i docenti, che sipoi impegnati nel diffondere e trasmettere, tramite i giusti strumenti, il delicato tema ai. Il liceo scientifico, inoltre, ha offerto, e tuttora offre, la possibilità ai suoi studenti delle classi quarte di partecipare ad un viaggio in Sicilia, totalmente dedicato alla scoperta dei luoghi che hanno costituito lo scenario delle stragi mafiose più note.