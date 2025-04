Inter infortunio ufficiale | salta la Champions

Inter, una notizia inaspettata ha sconvolto la vigilia della gara col Parma in campionato, ma soprattutto avrà ripercussioni in settimana. Martedì i nerazzurri sono infatti di scena col Bayern in Champions League.Gli infortuni stanno dando davvero i grattacapi a Simone Inzaghi, in questo finale di stagione. Questa sera l’Inter gioca a Parma in campionato, una partita sulla carta semplice, ma importante per provare ad allungare in classifica sul Napoli (nel frattempo impegnato a Bologna). Poi martedì ci sarà la Champions League, e nel frattempo più avanti il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.Inter, infortunio ufficiale: salta la Champions. (LaPresse) TvPlay.itI nerazzurri restano impegnati su tutti i fronti quando siamo ormai alle fasi conclusive della stagione. Ecco perché Inzaghi ha bisogno di avere a disposizione tutti i suoi migliori elementi, così da garantirsi validi ricambi nelle prossime partite. Tvplay.it - Inter, infortunio ufficiale: salta la Champions Leggi su Tvplay.it , una notizia inaspettata ha sconvolto la vigilia della gara col Parma in campionato, ma soprattutto avrà ripercussioni in settimana. Martedì i nerazzurri sono infatti di scena col Bayern inLeague.Gli infortuni stanno dando davvero i grattacapi a Simone Inzaghi, in questo finale di stagione. Questa sera l’gioca a Parma in campionato, una partita sulla carta semplice, ma importante per provare ad allungare in classifica sul Napoli (nel frattempo impegnato a Bologna). Poi martedì ci sarà laLeague, e nel frattempo più avanti il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan.la. (LaPresse) TvPlay.itI nerazzurri restano impegnati su tutti i fronti quando siamo ormai alle fasi conclusive della stagione. Ecco perché Inzaghi ha bisogno di avere a disposizione tutti i suoi migliori elementi, così da garantirsi validi ricambi nelle prossime partite.

Inter, nuovo infortunio: UFFICIALE salta la Champions, Inzaghi senza parole. Infortunio UFFICIALE per Inzaghi: salta derby e Champions. ULTIM'ORA - Infortunio Inter, Inzaghi perde l'attaccante: salta il Parma. Ufficiale: aggiornamento sull'infortunio di Taremi, l'attaccante dell'Inter salta il derby di Coppa. Inter, infortunio per Sommer: il portiere salta anche il Napoli, i tempi di recupero. Infortunio Anguissa: risentimento muscolare, salta Napoli-Inter. Quando potrebbe rientrare. Ne parlano su altre fonti

Allarme Inter, altro infortunio: salta anche la Champions - Non è un buon momento per l'Inter e Simone Inzaghi perché un altro calciatore si è fatto male proprio nelle ultime ore e adesso scatta l'allarme per la squadra nerazzurra ... (calcionow.it)

Infortunio Taremi: quante partite SALTA con l’Inter - Taremi questa mattina ha svolto gli esami strumentali che hanno confermato il risentimento agli adduttori della coscia sinistra. L’attaccante salterà la prossima sfida col Milan e non solo. INDISPONIB ... (informazione.it)

UFFICIALE – Sanchez salta Inter-Udinese: infortunio per l’ex - Alexis Sanchez, grande ex di giornata, salterà la partita tra Inter e Udinese e non si godrà perciò il meritato tributo di San Siro. Il club bianconero ha - Leggi su Inter-News ... (inter-news.it)