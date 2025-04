Quifinanza.it - Con i dazi americani sul formaggio italiano a rischio 485 milioni di fatturato

Usa rischiano di colpire con durezza il settore dei formaggi italiani, compresa la produzione Dop e Igp, vera eccellenza dell’enogastronomia nazionale.Con ilo aggiuntivo del 20% voluto da Donald Trump alcuni dei prodotti caseari certificati arriveranno a una tassazione del 35-40%.italian soundingL’aumento dei prezzi potrebbe spingere i consumatori a cercare alternative che sembrano italiane, ma che italiane non sono.Il Parmesan spacciato per Parmigiano Reggiano è solo il caso più noto di un fenomeno conosciuto come “italian sounding“, ovvero prodotti che imitano lo stileper sfruttare la suggestione e l’aura di qualità delle eccellenze nostrane, ma che di eccellente hanno ben poco.“Facendo leva sulla fiducia del consumatore” tali formaggi “aprirebbero la strada a prodotti locali che, imitando i nostri formaggi Dop, verrebbero favoriti”, accusa Afidop, Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp.