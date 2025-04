Oasport.it - ATP Houston, la sorpresa Brooksby completa il poker dei semifinalisti

Il torneo ATP diha già acquisito una certezza, il vincitore sarà un tennista statunitense. Sono infatti tutti americani i giocatori qualificati per i match dei quarti di finale, turno nel quale rispettano il pronostico tre delle prime quattro teste di serie.ildeila grandeJenson.Il giocatore proveniente dalle qualificazioni elimina, in rimonta, Aleksandar Kovacevic, in due ore e ventidue minuti, con il punteggio di 2-6 6-3 6-4. Il numero 507 del ranking perde nettamente il primo parziale, set iniziato con tre break nei primi quattro giochi, toglie il servizio all’avversario nel terzo game della seconda partita e rimette il confronto in equilibrio con il break del nono gioco che sancisce il 6-3 e rimanda il verdetto al terzo. La frazione decisiva segue la regola dei servizi nei primi sei game, nel settimo Kovacevic firma il break del 4-3,replica togliendo il servizio al rivale e chiude i conti nel decimo gioco al terzo match point.