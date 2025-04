Anteprima24.it - Derby di B, qui Bersagliera: Salernitana incerottata, ecco i sostituti per il derby

Tempo di lettura: 2 minutiAl San Paolo, nel 1994, c’era anche lui. Ed ora, perché le strade del destino possono sempre incrociarsi, siede sulla panchina della squadra con cui aveva vinto quella partita. Sono passati trent’anni, e la situazione è completamente diversa. Se sulla stessa panchina, Delio Rossi faceva trionfare Salerno per l’approdo in serie B, Roberto Breda deve salvare Salerno da un’infausta retrocessione, dalla serie B.L’allenatore dellanon parla, c’è il silenzio stampa: la sua panchina scricchiola, altro che traballa, dopo la sconfitta con il Palermo. Ma, la classifica langue ed il calendario scorre, e c’è da salvare una città da un’eventuale seconda retrocessione in due anni. Di contro, le Vespe hanno una classifica diametralmente opposta ai granata, ma l’obiettivo salvezza è altrettanto nobile quanto quello dei playoff.