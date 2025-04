Quando Cobolli-Dzumhur oggi in tv orario ATP Bucarest 2025 | programma semifinale e streaming

Cobolli affronterà la seconda semifinale dell’ATP250 di Bucarest sulla terra rossa rumena. L’avversario sarà il bosniaco Damir Dzumhur, che quest’oggi ha prevalso nella sfida contro lo spagnolo Pedro Martinez, visto anche il ritiro di quest’ultimo per un infortunio al ginocchio.LA DIRETTA LIVE DI Cobolli-Dzumhur NON PRIMA DELLE 14.00Sulla carta, Cobolli gode dei favori del pronostico, ma dovrà fare attenzione. Dzumhur, dopo una fase di buio, è tornato su ottimi livelli e servirà una prestazione di spessore per guadagnarsi la finale domenica. Flavio, per questo, dovrà assolutamente elevare le percentuali di efficienza al servizio per centrare l’obiettivo.Nella partita odierna contro l’austriaco Filip Misolic l’azzurro è andato un po’ a corrente alternata, non avendo la giusta continuità specialmente in battuta. Oasport.it - Quando Cobolli-Dzumhur oggi in tv, orario ATP Bucarest 2025: programma semifinale e streaming Leggi su Oasport.it Domani, sabato 5 aprile, Flavioaffronterà la secondadell’ATP250 disulla terra rossa rumena. L’avversario sarà il bosniaco Damir, che quest’ha prevalso nella sfida contro lo spagnolo Pedro Martinez, visto anche il ritiro di quest’ultimo per un infortunio al ginocchio.LA DIRETTA LIVE DINON PRIMA DELLE 14.00Sulla carta,gode dei favori del pronostico, ma dovrà fare attenzione., dopo una fase di buio, è tornato su ottimi livelli e servirà una prestazione di spessore per guadagnarsi la finale domenica. Flavio, per questo, dovrà assolutamente elevare le percentuali di efficienza al servizio per centrare l’obiettivo.Nella partita odierna contro l’austriaco Filip Misolic l’azzurro è andato un po’ a corrente alternata, non avendo la giusta continuità specialmente in battuta.

