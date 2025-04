Inter-news.it - Parma-Inter, un sabato per fare l’andatura prima della coppa

Leggi su Inter-news.it

fa proseguire la “settimana” in trasferta, dopo il derby diItalia edel Bayern Monaco. Ma alle 18 di oggi, al Tardini, non potrà certo esserci il pensieroChampions League come prioritario: c’è unto in classifica da consolidare.ANDARE AVANTI –non deve trasformarsi nella classica partita trappola. Spesso si snobba una gara all’apparenza di valore inferiore, per puntare al bersaglio grosso: è uno degli errori più gravi che si possanonel calcio, perché poi si rischia di steccare sia l’appuntamento che “accompagna” sia quello principale. L’, per arrivare al meglio al Bayern Monaco, deve dimenticarselo per novanta minuti più recupero. In cui dovrà battere ile mettere sei punti di vantaggio fra sé e il Napoli almeno per quarantotto ore, in attesa che i partenopei giochino lunedì sera a Bologna.