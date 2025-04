Bergamonews.it - Agritravel Expo, Corridog, Street food, prosa e teatro dialettale: il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano la fiera dei territori e del turismo slow “” alla Promoberg, lo spettacolo “Edificio 3. Storia di un intento assurdo” alDonizetti per la Stagione die la.Da annotare, inoltre, la Carovana dei Sapori con lo, la Fiera del Gin e concerti live al Piazzale degli Alpini, ildomenica pomeriggio al Sociale e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 5 e domenica 6 aprile.BERGAMOSABATO 5 APRILE– “”, fiera dei territori e del turismo slow– “Mercatino dell’antiquariato” in Piazza Dante– “Incontri Europei con la Musica”: il programma dell’edizione 2025– Al Donizetti in scena “Edificio 3.