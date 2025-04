Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: inizia una semifinale incerta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno! Benvenuti e benvenute allatestuale del match tra, sfida valevole per gara 1 delle semifinali scudetto di. Si fa sul serio: sfida stellare tra i campioni in carica e la Lube che sogna in grande. Semaforo verde alle 20.30.La Lubeha chiuso la regular season al terzo posto, a 9 distanze da(57 punti al pari con l’Itas Trentino). Gli uomini di Giampaolo Medei hanno superato lo scoglio Milano vincendo 3 gare su 4 (2-3/3-0/3-1/1-3) ed ora lanciano la sfida agli umbri, spinti dai 150 tifosi al seguito per supportare una Lube che in stagione ha superatonello scontro del 19-01 per 3-1. Ferma a quattro la striscia positiva della Lube.Riparte la lotta scudetto, riflettori accesi sul match del Pala Barton per gara -1 delle semifinali scudetto al meglio delle 5 sfide.