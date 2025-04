Ilgiorno.it - Sala al prefetto: "Il Remigration va vietato"

Il sindaco Giuseppechiederà un incontro ale al questore perché venga bloccata la manifestazione “Summit“, raduno delle destre estreme europee, in programma il 17 maggio in città. Il primo cittadino lo ha scritto in una lettera datata 3 aprile alla rete “Nessuna persona è illegale“, che gli ha rivolto un appello per cercare di impedire la manifestazione. "Care amiche e cari amici della rete “Nessuna persona è illegale“, ho ricevuto il vostro appello volto ad impedire il “Summit“ – si legge nella lettera del sindaco – e vi ringrazio per le considerazioni che avete voluto condividere. Concordo con voi: Milano, città medaglia d’oro della Resistenza, modello da decenni di accoglienza e convivenza civile, non si merita lo sfregio di uno show-summit come quello lanciato da Martin Sellner e sostenuto da tutte le sigle reazionarie che lo seguono.